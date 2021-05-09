Жители города Гори: Вернуть памятник Сталину и наладить отношения с Москвой

Политика

В Грузии жители города Гори, где родился Иосиф Сталин, требуют вернуть ему памятник и наладить отношения с Россией.

В центре города на площади перед домом-музеем Сталина собрались граждане с его портретами в руках, с надетыми медицинскими масками и майками, на которых были надписи «СССР». Люди поздравили друг друга с Днем Победы и заявили, что победа в Великой Отечественной войне - заслуга Иосифа Сталина.

«Сталин был богом коммунистов. Это праздник мирового масштаба, и сегодня мы вновь требуем вернуть памятник вождю. Кроме того, нас приглашают в такую организацию, как НАТО, которая является завоевателем, и нам это не нужно... СССР был раем, который создал Сталин, в то время арестовывали людей за безделье, а все потому, что всегда были рабочие места... Нам надо перенаправить политическую стрелу в направлении России и наладить отношения», - заявил один из организаторов мероприятия.

Памятник Сталину на центральной площади города был демонтирован в 2010 году. После этого горожане несколько раз пытались его вернуть, но местные власти выступали против этого, пишут РИА «Новости».