Люди
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Люди
Русская планета
Люди

Жители более 20 российских городов выстраиваются в очереди за болгарской визой

Артем Денисов
12 мая, 2021 00:05
2 мин
Артем Денисов
12 мая, 2021 00:05
2 мин
Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press
Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

Болгария возобновила прием документов на краткосрочные визы в регионах России, сообщила Ассоциация туроператоров РФ.

Заявления на долгосрочные визы принимают консульские отделы, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. С 6 мая прием заявлений на краткосрочные визы начался в 22 визовых центрах, которые обслуживает оператор VFS Global.

Получить такую визу могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Иркутска, Новосибирска, Владивостока, Хабаровска, Калининграда, Екатеринбурга, Омска, Перми, Петрозаводска, Самары, Ростове-на-Дону, Архангельска, Мурманска, Красноярска, Нижнего Новгорода и Саратова.

Также визовые центры возобновят свою работу еще в 37 российских городах. Открываться они будут поэтапно, сообщает РБК.

Туристический сезон стартовал в Болгарии 1 мая. Туристам при въезде в страну необходимо иметь с собой сертификат о вакцинации от COVID-19, справку об отрицательном результате теста на коронавирус или справку о наличии антител.

Поделиться
ТЕГИ
Туризм
Отдых
Отпуск
Болгария
Визы
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!