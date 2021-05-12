Жители более 20 российских городов выстраиваются в очереди за болгарской визой

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Болгария возобновила прием документов на краткосрочные визы в регионах России, сообщила Ассоциация туроператоров РФ.

Заявления на долгосрочные визы принимают консульские отделы, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. С 6 мая прием заявлений на краткосрочные визы начался в 22 визовых центрах, которые обслуживает оператор VFS Global.

Получить такую визу могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Иркутска, Новосибирска, Владивостока, Хабаровска, Калининграда, Екатеринбурга, Омска, Перми, Петрозаводска, Самары, Ростове-на-Дону, Архангельска, Мурманска, Красноярска, Нижнего Новгорода и Саратова.

Также визовые центры возобновят свою работу еще в 37 российских городах. Открываться они будут поэтапно, сообщает РБК.

Туристический сезон стартовал в Болгарии 1 мая. Туристам при въезде в страну необходимо иметь с собой сертификат о вакцинации от COVID-19, справку об отрицательном результате теста на коронавирус или справку о наличии антител.