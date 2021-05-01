Политика

Граждане Центральноафриканской Республики возвращаются в город Боали после его зачистки правительственными силами (FACA) от вооруженных бандформирований.

После обеспечения должного уровня безопасности, в населенном пункте остается решить вопрос с нехваткой продовольствия и товаров первой необходимости. О сложном положении сообщают местные жители, которые ранее были вынуждены покинуть свои дома.

«Когда мы приехали, у моего мужа не было денег даже на еду. Благодаря семье, которая нас приютила, мы смогли поесть. Потом норвежская гуманитарная организация дала нам кое-какие предметы домашнего обихода», – рассказала мать четверых детей.

Центральноафриканские вооруженные силы благодаря помощи российских инструкторов, которых некоторые СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», смогли добиться значительных успехов в борьбе с группировками боевиков.

Под контроль правительства вернулась практически вся территория страны, а также транспортная инфраструктура. В освобожденных городах открываются кафе и бары, где собираются местные жители, чтобы провести свободное время. Также для посетителей снова доступны пекарни и другие заведения, работавшие до захвата населенных пунктов бандитами.