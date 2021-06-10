Жителей Женевы попросили отказаться от ежедневного занятия в связи с приездом Путина
Швейцарское телевидение сообщило о просьбе государственного совета Женевы к жителям в день приезда президента России Владимира Путина на саммит с лидером США Джо Байденом. Работодателей и сотрудников призвали отказаться от поездок на работу и выбрать дистанционный формат 16 июня.
Власти города опубликовали карту, на которой указаны закрытые для передвижения машин и людей зоны. Территории будут оцеплены по всему периметру.
В частности, будут закрыты парк Ла Гранж, парк О-Вив, расположенные рядом с местом саммита набережные и даже части акватории Женевского озера, пишет «Интерфакс».
В предупреждении говорится о мерах, принятых на 16 июня. Если саммит продлят, то запреты автоматически пролонгируются до завершения мероприятия.
Утром стало известно, что Путин и Байден встретятся на старинной вилле «Ла Гранж». В это место организуют экскурсии для туристов.