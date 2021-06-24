Жителей Перми задержали после записи видеообращения к Владимиру Путину для его прямой линии
В Перми задержали троих человек после записи видеообращения к президенту России Владимиру Путину для прямой линии. Жители города попросили главу государства вмешаться в ситуацию и сохранить стадион.
На видео около 20 человек заявили, что местные власти не выполняют поручения Путина по доступности спортивных сооружений. Они заявляют: «Стадион нужен нам и нашим детям».
После записи автомобили ДПС перекрыли выезд собравшимся, а троих человек попросили поехать в отделение. Перед этим полиция пригрозила, что при сопротивлении применит силу. На горожан составили протоколы об участии в несанкционированном митинге. Им грозят штрафы до 30 тыс. рублей или арест до 10 суток, сообщает 59.ru.
Речь шла о сооружении «Молот», построенном в 1960-е годы. Власти собираются возвести на его месте жилой комплекс с бассейном.
Прямая линия с Путиным состоится 30 июня. Вопросы президенту можно отправить по телефону, через «ВКонтакте» и «Одноклассников», на сайте «Москва Путину». Последняя прямая линия проводилась в 2019 году.