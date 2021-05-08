«Жить надо по-другому»: Леонид Кравчук допустил восстановление отношений России и Украины

Политика

Российско-украинские отношения могут быть восстановлены, если в Донбассе решится конфликт в пользу Киева. Об этом заявил первый президент Украины, председатель киевской делегации в Трехсторонней группе по Донбассу Леонид Кравчук.

При этом политик заметил, что если Украина станет членом НАТО, это изменит расклад сил.

«Россия вынуждена будет без силовых каких-то методов, мы категорически против силовых методов, уйти из Донбасса и дать Украине возможность быть самостоятельным, независимым государством. Можно будет тогда наладить двусторонние отношения. Это уже вопрос времени. Жить надо по-другому. Так как жить сейчас, это постоянно война, это смерть, разрушения и беда», - сказал он в беседе с URA.RU.

По словам экс-президента, сейчас страны должны направить усилия на решение своих внутренних проблем, а не на противостояние.

Военный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года. В Киеве утверждают, что на стороне ополчения непризнанных республик Донбасса воюют российские вооруженные силы, однако Москва эти обвинения опровергает.