Политика

Москву заподозрили в применении секретного оружия с микроволновым излучением. Об использовании Россией против противников такого оружия рассказал бывший офицер ЦРУ Марк Полимеропулос - ему стало плохо в 2017 году по время поездки в Москву, с того времени сотрудник страдает мигренью.

Полимеропулос так описал свои симптомы: «Я чувствовал, что меня сейчас вырвет. Я не мог встать, падал».

После инцидента экс-офицер взял отпуск и проходил лечение. В 2019-м он ушел на пенсию из-за проблем со здоровьем. Сейчас он публично рассказал о произошедшем.

Полимеропулос - не единственная жертва. Как пишет BBC, пострадало полдюжины чиновников.

Данных, чтобы предъявить России официальное обвинение, нет. Есть косвенные доказательства причастности, в том числе перехваченные сообщения, указывающие на Россию.

Другой экс-сотрудник ЦРУ Джон Сайфер рассказал, что у российских спецслужб были фургоны, чтобы объезжать город и атаковать людей.

В 2017 году несколько сотрудников Госдепартамента в посольстве США на Кубе подверглись «акустической атаке». У них были головокружение, шум в ушах, бессонница, проблемы со зрением. За два года на недомогание жаловались около 40 сотрудников посольства в Гаване.

Ране ученые назвали причину болезни у дипломатов. По их данным, плохое самочувствие могло вызвать направленное радиочастотное излучение.