Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Желающим попасть в Карабах журналистам придется договариваться с Азербайджаном

Кирилл Савушкин
7 февраля, 2021 11:17
1 мин
Кирилл Савушкин
7 февраля, 2021 11:17
1 мин
Photo
Flickr

Российские миротворцы развернули группу французских журналистов, пытавшихся попасть в Нагорный Карабах через территорию Армении. По новым правилам, всем журналистам необходима азербайджанская аккредитация.

После данного инцидента, посол Франции в Армении лично связался с Николом Пашиняном для прояснения ситуации. Как стало известно, новые правила вступили в силу 11 января.

Как передает REGNUM, теперь всем международным изданиям придется получать аккредитацию на въезд в регион у властей Азербайджана.

Поделиться
ТЕГИ
Армения
Азербайджан
Нагорный Карабах
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!