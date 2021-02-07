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Политика
Желающим попасть в Карабах журналистам придется договариваться с Азербайджаном
7 февраля, 2021 11:17
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Российские миротворцы развернули группу французских журналистов, пытавшихся попасть в Нагорный Карабах через территорию Армении. По новым правилам, всем журналистам необходима азербайджанская аккредитация.
После данного инцидента, посол Франции в Армении лично связался с Николом Пашиняном для прояснения ситуации. Как стало известно, новые правила вступили в силу 11 января.
Как передает REGNUM, теперь всем международным изданиям придется получать аккредитацию на въезд в регион у властей Азербайджана.
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