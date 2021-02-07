Желающим попасть в Карабах журналистам придется договариваться с Азербайджаном

Политика

Российские миротворцы развернули группу французских журналистов, пытавшихся попасть в Нагорный Карабах через территорию Армении. По новым правилам, всем журналистам необходима азербайджанская аккредитация.

После данного инцидента, посол Франции в Армении лично связался с Николом Пашиняном для прояснения ситуации. Как стало известно, новые правила вступили в силу 11 января.

Как передает REGNUM, теперь всем международным изданиям придется получать аккредитацию на въезд в регион у властей Азербайджана.