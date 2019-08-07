Зеленский перепутал Кремль с собственным Генштабом

Президента Украины Владимира Зеленского так сильно возмутили очередные обстрелы в Донбассе, что он тотчас же позвонил Владимиру Путину и пожаловался ему на «подконтрольных России боевиков».

Формальным поводом для звонка стала гибель четырёх украинских военнослужащих в районе Мариуполя. Украина поспешила обвинить в их смерти вооружённые силы ДНР, однако это оказалось ложью.

«По имеющимся данным разведки народной милиции ДНР, гибель 4 военнослужащих вооружённых формирований Украины произошла в результате неосторожных действий при разгрузке противопехотных мин вблизи села Орловское. На карте-схеме отражено место этого происшествия, кроме того, обозначены ближайшие позиции народной милиции, с которых мог бы вестись огонь... Однако ни профиль высот, ни тактико-технические характеристики указанного вооружения не позволяют вести огонь в этом направлении», — заключили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Все собранные сведения были тотчас же переданы наблюдателям из ОБСЕ.

Итак, о чём именно говорил Зеленский с Владимиром Путиным? Если верить его пресс-службе, «была акцентирована важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведение сил и средств от линии разграничения».

«Стороны обсудили ситуацию с ночными обстрелами, в результате которых погибли четверо украинских военнослужащих.

Владимир Зеленский отметил недопустимость повторения подобного.

Президенты Украины и России также обсудили процесс разминирования в районе Станицы Луганской, необходимого для начала восстановительных работ и ремонта моста.

Кроме того, речь шла о важности диалога в рамках Трехсторонней контактной группы. Владимир Зеленский подчеркнул, что будет защищать права всех украинском, независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины. Стороны договорились о возможной встрече лидеров стран Нормандского формата», - гласит сообщение на сайте украинского президента.

А вот как этот же разговор описали в Кремле:

«По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо прежде всего исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населённых пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения.

Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договорённостей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса. В этом контексте отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской Контактной группы».

Интересно, что это уже второй телефонный разговор Зеленского с Путиным. В предыдущий раз, 11 июля, президенты также обсуждали Донбасс. И даже кое-что удалось решить: в регионе было объявлено очередное перемирие. Которое, правда, ожидаемо сорвалось…

Странно, что Владимир Зеленский в подобных случаях бежит звонить Владимиру Путину, а не начальнику собственного Генштаба – выяснять, какого чёрта перемирие снова сорвалось. С одной стороны, он действует в понятной для нынешней украинской власти логике: непризнанные республики Донбасса – не самостоятельные единицы, они действуют исключительно по указу из Кремля, никакого ополчения там нет, есть лишь «российские наёмники». А стало быть, и звонить нужно лично Путину.

С другой стороны, налицо вполне очевидный факт: президент Украины никак не контролирует собственные вооружённые силы. Не контролировал их и Пётр Порошенко, но ему даже нравилось, что в Донбассе постоянно кто-то умирает. Зеленскому, который въехал в президентский кабинет на волне антимилитаристских лозунгов, это совсем не нравится. Правда, если речь идёт исключительно об украинских военнослужащих: гибель мирных жителей Донбасса украинскому президенту по-прежнему не интересна.

Чему удивляться, если на Украине до сих пор не назначен глава МИД, который должен отвечать за реализацию Минских соглашений? Свежеизбранная Рада ещё не провела ни одного заседания, в стране царит правовой бардак, и лишь украинские силовики продолжают заниматься тем же, чем и всегда: обстреливают неподконтрольные Киеву территории. Делая всё для того, чтобы эти земли не вернулись в состав Украины никогда.

Вместо того, чтобы почём зря звонить в Кремль, Зеленский лучше бы порядок в собственной стране навёл. Выяснил бы, наконец, кому там на украинской границе неймётся, и по чьей вине постоянно срывается перемирие. Ибо даже ОБСЕ устало слушать сказки про «российских наёмников».

Своими действиями украинская сторона пытается отвлечь внимание от собственных преступлений. В частности, с обстрела Горловки, который произошёл 5 августа и в результате которого была повреждена школа и три жилых дома. При том, что с 21 июля в Донбассе действовало «всеобъемлющее, безусловное, устойчивое и бессрочное прекращение огня».

Отберите, кто-нибудь, у Зеленского телефон.