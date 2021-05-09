Владимир Зеленский: украинцы должны отмечать две победоносные даты

Политика

Владимир Зеленский призвал жителей Украины отмечать две победоносные даты. По его словам, жители страны должны отмечать не только День Победы в Великой Отечественной войне, но и «освобождение городов Донбасса в ходе событий, начавшихся 2014 году». Об этом этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

«С 2014 года сыновья рассказывают о войне отцам. И уже не дедушки внукам, а внуки дедушкам могут рассказать о таких вещах, как бомбардировка или плен», - говорится в заявлении Зеленского.

Напмоним, в 2014 году власти Украины начали военную операцию в Донбассе, жители которого провозгласили независимость региона после государственного переворота в Киеве. С начала гражданской войны на востоке страны погибли 13 тысяч человек, около 30 тысяч получили ранения, пишут «Национальные новости».