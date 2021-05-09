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Владимир Зеленский: украинцы должны отмечать две победоносные даты

Сергей Михневич
9 мая, 2021 11:10
1 мин
Сергей Михневич
9 мая, 2021 11:10
1 мин
APUkraine/ twitter.com/Global Look Press
APUkraine/ twitter.com/Global Look Press

Владимир Зеленский призвал жителей Украины отмечать две победоносные даты. По его словам, жители страны должны отмечать не только День Победы в Великой Отечественной войне, но и «освобождение городов Донбасса в ходе событий, начавшихся 2014 году». Об этом этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

«С 2014 года сыновья рассказывают о войне отцам. И уже не дедушки внукам, а внуки дедушкам могут рассказать о таких вещах, как бомбардировка или плен», - говорится в заявлении Зеленского.

Напмоним, в 2014 году власти Украины начали военную операцию в Донбассе, жители которого провозгласили независимость региона после государственного переворота в Киеве. С начала гражданской войны на востоке страны погибли 13 тысяч человек, около 30 тысяч получили ранения, пишут «Национальные новости».

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