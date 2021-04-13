Зеленский продолжает «подбивать клинья» к мировым лидерам на фоне конфликта с Россией

Политика

16 апреля президент Франции Эммануэль Макрон примет у себя украинского коллегу Владимира Зеленского. Об этом французской газете Le Figaro сообщил источник в администрации главы Франции.

По данным газеты, встреча пройдёт Елисейском дворце. У глав двух стран пройдёт рабочий завтрак. При этом отмечается, что визит Зеленского проходит на фоне ухудшения отношений с Россией и увеличение числа войск на границах двух государств.

«Президент Макрон примет в пятницу украинского коллегу на фоне роста напряженности на Украине в связи с усилением российского военного присутствия на ее границе», - сообщается в материале Le Figaro.

Отметим, что несколько дней назад Зеленский посетил Анкару, где встретился с президентом Франции Реджепом Эрдоганом. В ходе встречи турецкий лидер напомнил, что Анкара имеет принципиальное решение не признавать «аннексию Крыма» Россией. Также он поддержал возможное вхождение Украины в НАТО.