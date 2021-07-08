Зеленский пообещал Германии «принципиальный разговор» по чувствительному для Украины вопросу
В ходе предстоящего визита в Германию президент Украины Владимир Зеленский намерен выразить немецкой стороне принципиальную позицию по поводу строительства российского газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
По его словам, украинский президент будет вести партнёрский диалог с Германией и поблагодарит за поддержку в ряде вопросов. При этом Зеленский затронет и чувствительный для обеих стран вопрос строительства российского газопровода.
«Там, где у нас позиции с Германией не сходятся в вопросе «Северного потока-2», будет принципиальный разговор», — сообщил Кулеба.
Министр отметил, что украинская сторона не будет отступать от своей позиции о том, что проект представляет угрозу энергетической безопасности и будет настаивать на интересах Украины, передает Lenta.ru.
Ранее украинский президент призвал европейские государства объединиться и выступить против достройки проекта. Он подчеркнул, что «этой энергетической угрозе» необходимо противодействовать.
Напомним, «Северный поток-2» неоднократно становился «камнем преткновения» в отношениях Германии с другими странами. Против проекта последовательно боролись США, которые заявляли, что проект угрожает энергетической безопасности Европы. Также звучали утверждения о том, что проект сделает ФРГ зависимой от политических решений России. Кроме того, против газопровода выступали различные экологические организации. Германия в свою очередь настаивает на том, что «Северный поток-2» рассматривается исключительно как экономически выгодный проект и с политикой не связан.