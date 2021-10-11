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Политика
Зеленский организовал митинг против Порошенко. Демонстранты пытались проникнуть в его дом
11 октября, 2021 11:46
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Petro Poroshenko/via Globallookpress.com
Экс-лидер Украины Петр Порошенко обвинил действующего лидера республики Владимира Зеленского в организации митинга около его дома в селе Козин Киевской области. В ночь на 10 октября демонстранты неоднократно пытались проникнуть в здание. За день до акции Служба безопасности Украины заявила о возможной причастности экс-главы государства к поставкам угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской республики.
«Мне очень жаль, что так быстро, за 2,5 года, Зеленский встал на рельсы Антимайдана. Он отдал команду штурмовать. Зачем он это сделал? А для того, чтобы скрыть собственные преступления», — пояснил Порошенко.
Он добавил, что потребует ответа от Зеленского за совершенные преступления. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
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