Новости – Политика
Политика
Зеленский на второй день войны предложил Путину переговоры
25 февраля, 2022 14:44
1 мин
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении предложил главе России Владимиру Путину переговоры. Напомним, с 24 февраля Россия проводит военную операцию на Украине.
В обращении Зеленский говорит: «Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Фtдерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей». Фрагмент записи приводит Telegram-канал Вы слушали маяк.
Ранее стало известно, какое заявление Зеленского стало спусковым крючком для начала войны России.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости