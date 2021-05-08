Здесь будет Сталин-Центр. В городе Бор заложили первый камень в основание музея

Политика

Сегодня, 8 мая, в городе Бор Нижегородской области заложили первый камень в месте строительства Сталин-центра. Музей, посвященный руководителю СССР Иосифу Сталину, построят на улице Луначарского.

«Этот музей Сталина, музей советского народа должен показать все правдивые стороны и реальные события, которые сегодня многие пытаются перевернуть», - заявил секретарь Борского местного отделения КПРФ Алексей Зоров.

Здание будет трехэтажным, в нем разместится экспозиция, посвященная разным периодам жизни Генералиссимуса СССР. В частности, там будут представлены подарки и сувениры, которые присылают коммунисту из разных стран мира. Среди них - зажигалка с изображением Сталина из Северной Кореи и многое другое.

По мнению инициаторов строительства, Сталин-центр должен превратиться в место притяжения единомышленников, сторонников социалистической идеи, пишут РИА «Новости».