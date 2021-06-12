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Политика
Заявление Владимира Путина: Россия - в ответе за мир
12 июня, 2021 14:15
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Kremlin Poolv/Global Look Press
Россия является научной державой и ответственна перед миром в помощи с вакцинацией населения других стран от коронавируса, заявил Владимир Путин.
Президент напомнил, что российская наука доказала свою мощь в прошлом году, когда весь мир боролся с коронавирусом и ждал спасения от пандемии.
«И наши исследователи добились успеха. Можно сказать, триумфа», напомнил президент.
По словам Путина, российские ученые за короткий срок разработали препарат «Спутник V. Это позволило не только начать вакцинацию в стране, но и оказать помощь другим государствам в этом вопросе.
Ранее глава государства заявил, что Европа из-за коммерческих интересов затягивает регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», пишет «Лента.ру».
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