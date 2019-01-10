Заветные курильские «зёрнышки»
Заветные курильские «зёрнышки»

Почему Россия и Япония не смогут прийти к компромиссу по поводу Южных Курил

Япония рассчитывает на поддержку Соединённых Штатов в вопросе заключения мирного договора с Россией. Об этом сообщают СМИ Страны восходящего солнца. Также Токио собирается предложить Москве отказаться от требований каких-либо компенсаций взамен на урегулирование ситуации вокруг Южных Курил. Такова тактика правительства Японии на новый дипломатический раунд с РФ в 2019 году.

Либо наши, либо ничьи

Обсуждение территориального спора с Японией не прекращается с момента распада СССР. Стороны неоднократно обменивались как взаимными реверансами, так и упрёками. Однако существенного прогресса в переговорах и каких-либо конкретных договорённостей достичь не удалось.

Напомним, Токио претендует на четыре острова Южнокурильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи. Из-за нерешённых разногласий между двумя государствами по-прежнему отсутствует мирный договор. Из официальных выступлений лидеров РФ и Японии следует, что Москва и Токио хотят покончить спор. Но при этом никто не спешит раскрывать карты и, судя по всему, оба государства продумывают различные дипломатические комбинации.

Так, в сентябре 2018 года во время заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор до конца 2018 года и «без всяких предварительных условий». По мнению российского лидера, все спорные вопросы Москва и Токио «как друзья» решат после подписания документа. Естественно, Абэ воздержался от прямого ответа на незамысловатое предложение Путина.

Высказывание президента РФ отражает базовый принцип, которого придерживается Россия — заключить с Токио мир без передачи островов, но позволить японцам там жить и осваивать местные природные богатства. Однако такой подход вряд ли соответствует национальным интересам Японии. В Токио опасаются, что после подписания мирного договора Россия попросту саботирует обсуждение территориального вопроса, и Страна восходящего солнца останется ни с чем.

Российские СМИ не всегда объясняют обывателю причины, по которым Япония не желает отказываться от территориальных претензий. Для Токио принадлежность Южных Курил носит принципиальный характер, в буквальном смысле как Крым или Калининград для России: либо наши, либо ничьи. Ни одна политическая партия в Японии не может игнорировать «курильский вопрос».

Абэ, как и все его предшественники, пытается решить спор в положительном для своей страны ключе. Причём единственно возможный благоприятный исход, который удовлетворит запрос подавляющего большинства граждан, — это «возвращение» всех Южных Курил, которых японцы ласково называют «зёрнышками».

Между тем единственный основополагающий российско-японский документ — совместная Декларация от 1956 года — исключает подобного варианта. Согласно документу, Москва в обмен на мир может передать Токио только Шикотан и Хабомаи. Также декларация зафиксировала отказ двух государств от каких-либо претензий друг к другу. Но в итоге Япония отказалась от ратификации документа, и нынешняя позиция Токио также противоречит Декларации 1956 года.

Примечательно, что до конца 2018 года Москва настаивала, что именно этот документ должен быть базовым при решении спорных вопросов. Однако в ноябре прошлого года Путин заявил, что Декларацию нельзя назвать актуальной для урегулирования проблем с Японией. По мнению российского лидера, она требует дополнительной проработки. Подобный манёвр Кремля окончательно запутал ситуацию, так как теперь стороны лишились единственного конкретного правового механизма.

Отдавать или нет?

В Японии убеждены, что Москва пытается перехитрить Токио. В России более осторожны с публичными оценками манёвров японской дипломатии, однако, судя по результатам соцопросов, политика Страны восходящего солнца не вызывает у наших граждан симпатий и уже тем более сочувствия. Для россиян совершенно недопустима даже мысль об отказе от клочка земли.

Но стоит ли РФ проявлять такую жёсткость и принципиальность в отношении Курил, на освоение которых никогда не было достаточного количества ресурсов? В конце концов Япония — богатый сосед, который после решения территориального вопроса в свою пользу может начать вкладывать в полузаброшенный Дальний Восток и Сибирь десятки миллиардов долларов.

Надежды на японское великодушие и критику «русского упрямства» можно нередко встретить на страницах так называемых либеральных медиа. Но вряд кто-то из авторов подобных материалов представляет себе, как подобный план сработает на практике. Ведь невозможно прописать в мирном договоре и дополнительных документах объём вложений частного японского бизнеса в российские предприятия.

Максимум, что можно сделать — это подписать кипу деклараций о торгово-экономическом сотрудничестве и добиться некоторых привилегий для отечественных компаний на японском рынке. Но в таком случае мирный договор, в котором будет зафиксирована передача Курил Японии, будет напоминать сделку купли-продаже, то есть унизительный для нашей страны акт.

Также хочется спросить у российских сторонников передачи Японии Курил: с какой это стати Токио в принципе станет верным торгово-экономическим партнёром РФ, источником инвестиций и технологий? Например, после возвращения Крыма Япония присоединялась к западным санкциям и о возможности снятия ограничительных мер при положительном для неё решении «курильского вопроса» даже не заикалась.

Более того, озвученный в японской прессе отказ выплачивать РФ компенсацию лишний раз свидетельствует о том, что Токио не собирается становиться ни спонсором, ни инвестором, ни экономическим союзником России. Надежды на это настолько же наивны, насколько и глупы. После передачи Курил (если это когда-то состоится) Япония потеряет всякий интерес к России, и не увидим мы больше японских премьеров на проходящих в РФ экономических форумах.

Кроме того, Курильские острова имеют важное стратегическое значение, выполняя функцию оборонительной линии РФ и окна в Мировой океан для Тихоокеанского флота РФ. Передача южных островов Шикотана и Хабомаи не станет критичной, но только в том случае, если эти острова станут демилитаризованной зоной, где будет запрещено размещать любую военную технику, тем более заокеанскую.

Основное опасение РФ в сфере безопасности сводится к тому, что после передачи островов на них появятся американские военные объекты. Сценарий этот, надо признать, весьма реалистичен. Причём фиксировать демилитаризацию Курил в письменной форме — дело абсолютно бесполезное. Соединённые Штаты неоднократно демонстрировали, что готовы разорвать любое соглашение ради удовлетворения собственных интересов.

Сам факт публичного обращения Японии к США с просьбой о поддержке в переговорах с РФ является дурным предвестником, а может и завуалированной насмешкой над опасениями Москвы. России не остаётся другого выхода как отказаться от любых условий, связанных с передачей Курильских островов. Ну а без мирного договора с Японией наша страна способна спокойно прожить ещё 70 лет.

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