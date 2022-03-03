Завершился второй этап переговоров России и Украины
Москва и Киев договорились о временном прекращении огня на момент эвакуации мирных граждан.
Завершился второй раунд переговоров между Россией и Украиной. По словам советника главы офиса Зеленского, несмотря на отсутствие ожидаемого результата, сторонам удалось прийти к консенсусу в ряде вопросов.
Советник сообщил журналистам, что был обсужден гуманитарный аспект «драматической ситуации с продуктами питания».
Стороны достигли взаимопонимания в вопросе организации гуманитарных коридоров для вывода мирного населения из зоны боевых действий.
Кроме того, было обговорены условия для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее горячих схваток.
Также сообщается о возможности временного прекращения огня в тех регионах, где будет проводится эвакуация.