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Политика
Запустили ротацию: «Единую Россию» ожидает обновление партийного списка
5 июня, 2021 11:34
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Alexander Rekun/Global Look Press
Список кандидатов от партии «Единая Россия» на выборы в Госдуму может претерпеть кардинальные изменения, считает секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.
По словам депутата, из-за проведения праймериз партия вполне может серьезно изменить свой состав.
«Очень высокая конкуренция среди кандидатов предварительного голосования в этом году. Конкурс в среднем составил 13 человек на место, что почти в два раза выше показателей прошлых выборов. Причем примерно треть – волонтеры и общественные деятели, поэтому у нас больше чем на 50% обновится состав фракции», - заявил депутат.
Турчак считает, что это очень солидная цифра и ни одна политическая партия в стране больше не проводит такой масштабный отбор своих кандидатов, пишут РИА «Новости».
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