Запрещать почти нечего — у США могут закончиться санкции для России

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Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен рассказал о неожиданных трудностях в экономическом противостоянии с Россией.

По его словам, США тяжело найти подходящие санкции, так как многие варианты уже исчерпаны.

«Мы мало что можем сделать в отношении России на санкционном фронте. Это становится сложнее сделать из-за сжимающего характера уже имеющихся санкций», - посетовал чиновник.

За последние годы Соединенные Штаты успели ввести санкции в отношении РФ за присоединение к России Крыма, строительство Крымского моста, конфликт на Украине, а также за предполагаемое вмешательство России в американские выборы-2016.