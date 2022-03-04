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Политика
Запорожская АЭС захвачена российскими военными
4 марта, 2022 09:57
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Государственная инспекция ядерного регулирования Украины утверждает, что запорожская АЭС перешла под контроль ВС РФ.
«В настоящее время площадка захвачена вооруженными силами России», — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь с 3 на 4 марта атомную электростанцию обстреляли, это привело к возникновению пожара. Благо, энергоблоки не пострадали, возгорание вскоре было потушено специалистами, «системы и элементы, важные для безопасности атомных электростанций, находятся в рабочем состоянии», — уточнили в инспекции.
О захвате АЭС российскими войсками сказано на сайте учреждения.
Сколько человек в ходе обстрела получили увечья, пока сказать сложно.
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