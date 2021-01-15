Запланированную на 17 января репетицию инаугурации Джо Байдена отложили

Укринформ

Запланированная на 17 января репетиция инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена не состоится. Мероприятие отложили из соображений безопасности.

О переносе репетиции сообщили источники. Предположительно, она пройдет 18 января.

Глава ФБР Крис Рэй заявил, что представители национальной безопасности «обеспокоены потенциальной возможностью насилия на многочисленных протестах и митингах» в Вашингтоне и в капитолиях других штатов, сообщает телеканал «360».

Накануне сообщалось, что в первый рабочий день Байдена на посту президента член Палаты представителей инициирует его импичмент. Какие обвинения выдвинут, неизвестно.