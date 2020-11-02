Записи нельзя было прочесть: почему Путин на форуме вывернул оранжевую папку наизнанку

Kremlin.ru

Стало известно, почему президент России Владимир Путин на форуме «Россия зовет!» вывернул наизнанку оранжевую папку с записями. Корреспонденты объяснили такую осторожность опытом работы в спецслужбах.

В начале форума глава государства убрал листки в папку. Затем он раскрыл ее, достал записи, вывернул папку и снова положил их внутрь.

По словам ведущего Павла Зарубина, Путин сделал записи прямо на папке, а потом продолжил на листках. Когда он убирал записи в папку, то заметил оставшиеся тезисы, которые могли попасть в объективы телекамер.

Как пишет Lenta.ru, трансляция велась таким образом, что записи Путина невозможно было прочесть.

В 2017 году сообщалось о «знаменитой зеленой папке» Путина, которую передают губернаторам. В ней содержатся критические замечания и описания проблем жителей региона.

В мае Путин швырнул ручку во время совещания по пожарам.