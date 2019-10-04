А ты записался в «жертвы перестройки»?

Заместитель председателя комитета по образованию и науке Государственной думы Борис Чернышов предложил ввести в России новую льготную категорию – «жертвы перестройки». Он объяснил, что время переломных изменений в СССР оказалось крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой. Многие «жертвы перестройки» ушли из жизни в раннем возрасте или приобрели тяжелые заболевания. Тем, кто выжил, необходимо оказать меры социальной поддержки.

Многие из нас, конечно, помнят то время. И многие же эту перестройку приветствовали, надеясь, что Советский Союз выйдет из нее новым, сильным, обновленным. Но страна из перестройки вообще не вышла. Из нее просто не было выхода - впереди зиял обрыв, которого руководители державы не заметили. И наступил полный мрак. Из этого мрака мы выбрались. Но куда, непонятно до сих пор…

Депутат Чернышов утверждает, что его идея уже нашла сторонников. Без сомнения, предложение законодателя найдет поддержку в широких массах.

Впрочем, граждане уже активно обсуждают новацию. Обмениваются впечатлениями и, конечно, интересуются: как попасть в эту льготную категорию? И главное – что можно получить, став «жертвой перестройки»?

Господа-товарищи, успокойтесь - пока все в процессе обсуждения. Депутат озадачил своим предложением министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина. Тот должен высказаться на сей счет: дать или не дать «жертвам…» соответствующую категорию. Конечно, все мы будем с нетерпением ждать ответа министра.

- Я предлагаю ввести заявительный формат, то есть оформление льгот по заявлению в МФЦ или на сайте госуслуг, - сказал Чернышов. - Эту возможность следует дать всем гражданам, которым было от 25 до 45 лет. А те люди, которые разбогатели в перестройку, вряд ли пойдут писать эти заявления.

Вот так-то – Чубайс, Абрамович, Ходорковский и другие состоятельные люди, отойдите от прилавка с льготами!

Мы очень надеемся, что ответ министра Топилина будет положительным. И тогда…

Воображение рисует примерно такую картину.

В стране создан Комитет помощи «жертвам перестройки» и его многочисленные филиалы. На стенах плакаты: «А ты записался в жертвы перестройки»?

Людей, которых перестройка сбила с пути, ограбила, надорвала здоровье, тысячи, сотни тысяч, миллионы, десятки миллионов. Было бы гораздо больше, но многие, чудом пережив перестройку, не выдержали ее последствий. Умерли от различных болезней - шоковой терапии, ваучеризации, девальвации, острого экономического кризиса, перепадов курса валют. Светлая память павшим, слава выжившим…

Власть заботится о «жертвах», как о родных. Льготникам – их можно узнать по большому нагрудному знаку «Жертва перестройки 1985-1991 гг.» - представлено солидное денежное пособие, повышенная пенсия, бесплатное лечение. Они отдыхают – разумеется, с большой скидкой! – на лучших российских и зарубежных курортах. «Жертвы…» выступают по телевидению и с воодушевлением рассказывают о неожиданно наступившей прекрасной жизни.

Конечно, все это мечты – сладкие, несбыточные. Те, кто был жертвами, ими и останутся. Без всяких льгот…

По сути, все мы жертвы. И не только перестройки, ускорения, застоя и прочих состояний, в которых пребывала страна. Мы что-то строили, куда-то шли, зачем-то спешили. Под развевающимися знаменами, с громкими речами, песнями, под грохот оркестра – вперед, к светлому будущему. Сначала шагали бодро, уверенно, сверкая улыбками. Потом шаг сбивался, мы замедляли шаги, все чаще останавливались, устало глядя по сторонам.

Дорога была то гладкая, то ухабистая, то уходившая в гору. И всякий раз мы с огорчением обнаруживали, что пришли не туда – надо было стремиться левее, правее или вообще в другую сторону. Возникал шум, начинался ропот – того, кто проложил этот путь, ругали, разоблачали. Со всеми вытекающими отсюда последствиями…

Но мы не огорчались. Переводили дух и, слегка перекусив – на пути к светлому будущему обычно досыта не кормили – меняли маршрут. Опять шли весело, с песнями, лозунгами. И снова надеялись, что вот сейчас уж точно придем, куда надо, и заживем сыто и счастливо, на зависть другим народам.

Но правильный, изобильный общественный строй так и остался несбыточной мечтой, миражом…

После перестройки мы, кажется, вообще никуда не идем. Просто стоим. Никто уже ничего не сулит, обещает. Но мы ждем - уныло, устало. Уже никто не поет, не выкрикивает лозунгов, не выдувает медь оркестра. Нас постоянно от чего-то предостерегают и что-то не разрешают. Говорят, что радеют для нашей же пользы.

Еды, как вы знаете, вдоволь, но не все могут ее купить, а потому тихо сидят в продовольственной корзине и не рыпаются…

Может быть, спустя много лет какой-нибудь заботливый депутат тоже предложит определить тех, кто жил в наше время, в какую-нибудь льготную категорию. Ну, скажем, в «жертвы послеперестройки». И опять нам чего-нибудь заманчивое пообещает.