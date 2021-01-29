Запахнет ли альпийскими лугами? Мусорный завод в Подмосковье заработал на полную мощность

Политика

В подмосковном Егорьевске выведен на полную мощность комплекс переработки отходов «Восток». Его называют самым крупным в Европе.

О современной системе по борьбе с отходами рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Первые мощности комплекса были запущены чуть больше года назад - он принимал по 600 тысяч тонн мусора. Теперь завод будет перерабатывать 1,2 миллиона тонн мусора в год.

На «Востоке» работают 500 человек - теперь сотрудников станет в два раза больше.

«Рабочие места, вторичная переработка — все это имеет принципиально важное значение», - констатировал глава региона в эфире телеканала «360».

Главное достоинство оборудования - возможность отделять органику, которая «дает все запахи». Воробьев заявил, что мощность предприятия соответствует трем ранее закрытым полигонам «Ядрово».

Зампредседателя областного правительства Евгений Хромушин сообщил губернатору по видеосвязи, что это самый крупный комплекс в Европе. Он будет перерабатывать и утилизировать 75% отходов, остальные 25% мусора захоронят.

О закрытии полигона «Ядрово» в Волоколамске сообщалось в декабре 2020 года. Он работал почти 40 лет и был головной болью жителей.