Политика

Чешский политолог Кристина Стейскаловапризвала западные страны отказаться от своих схем против правительства Сирии и наладить сотрудничество с Дамаском.

В беседе с чешским изданием Parlamenti listy Кристина Стейскалова выразила уверенность, что после кризиса Сирия будет сильнее чем когда-либо. Поэтому западным странам, которые работали над разрушением государственности в арабской республике, следует признать, что они зашли в тупик. Политолог призвала Запад работать над восстановлением отношений с Дамаском.

Вскоре в Сирии пройдут выборы, напомнила Стейскалова. У действующего президента БашараАсада есть два конкурента, у которых почти нет шансов на победу, уверена политолог. Западные страны, которые на протяжении 10 лет поливали масло в огонь гражданской войны в Сирии, должны смириться с тем, что Асад еще какое-то время будет возглавлять ближневосточное государство. Нравится это им или нет, теперь они должны помочь Сирии выйти из кризиса, резюмировала Стейскалова.

По ее прогнозам, коллективный Запад будет сомневаться в легитимности выборов в Сирии, чем неизбежно затянет процесс сотрудничества с Дамаском.

Известно, что западные страны ввели экономические санкции в отношении Дамаска, что усугубляет гуманитарный кризис в ближневосточном государстве и препятствует возвращению беженцев на освобождённые территории.

Помимо этого, в Сирии все еще сохраняется присутствие военного контингента международной коалиции во главе с США. Американцы контролируют природные ресурсы на востоке страны и наживаются на продаже принадлежащим сирийцам нефти и газа.

Они откладывают вывод войск, прикрываясь борьбой с «Исламским государством» (организация запрещена в России). Боевики были разгромлены в 2017 году, большую роль в этом сыграла российская «ЧВК Вагнера». Многие эксперты считают это уникальным геополитическим феноменом, поскольку незарегистрированная организация сумела дать отпор самой опасной террористической группировке в мире.

Прототипом «ЧВК Вагнера» принято считать российских добровольцев, которые защитили население Донбасса от зверств со стороны украинских неонацистов. «Вагнеровцы» продвигают идеи добра и справедливости в борьбе с боевиками и провокациями западных стран.