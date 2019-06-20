Запад игнорирует правду о «Боинге MH17»

4 года назад в небе над Донбассом потерпел крушение пассажирский самолёт Boeing MH-17. За столь долгое время единственными «доказательствами», представленными международной следственной группой по делу крушения самолёта, стала фейковая сетевая переписка, в то время, как на реальные факты никто не обратил внимания.

Родственники погибших в той страшной катастрофе людей, представители Малайзии, наблюдатели в России напрасно ждали сенсаций от международной следственной группы (JIT), которая в среду опубликовала очередную порцию предварительных итогов расследования.

Комиссия обнародовала имена четырёх подозреваемых по этому делу, назначив ответственными за крушение «Боинга» Игоря Стрелкова, бывшего министра обороны ДНР, ещё двух россиян, принимавших участие в ополчении – бывшего главу разведки ДНР Сергея Дубинского и его заместителя Олега Пулатова, а также гражданина Украины Леонида Харченко, командира одного из подразделений армии ДНР.

По мнению JIT, они причастны к доставке ЗРК «Бук», из которой был сбит «Боинг», на позицию в Донбассе, а также непосредственно к удару по малазийскому самолёту. Как заявили в комиссии, всем им будет предъявлено обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера.

Сам Игорь Гиркин, он же Стрелков, в очередной раз заявил, что не имеет к сбитому «Боингу» никакого отношения.

«Я прослушал аудио-записи якобы своих "разоблачительных" переговоров "по делу" - и так и не понял - а при чем здесь "Боинг"?» - написал он.



Ну, допустим, просил у Аксенова помощи - танки, противотанковую артиллерию и средства ПВО. Ну, допустим, говорил из Донецка (а откуда-же еще?). И что? Я что-то скрывал в этом отношении? Что связывался с Аксёновым, или что просил помощи - в том числе военной - у РФ? Нет. Просил. Не давали. И что дальше?



«Я не к тому, что хочу что-то принципиальное добавить к своему основному и неизменному комментарию (приведенному ранее). Нет. - "Дословно всё так, как и было раньше". - Но мне просто интересно - они - эти голландцы - всегда такую "халтуру штампуют", когда надо предъявить обвинение и объявить в международный розыск?» - добавил бывший министр обороны ДНР.

С выводами комиссии не согласились не только в России. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад назвал дело «политически мотивированным», а также отметил, что расследование должно строиться на фактах, а не домыслах.

Мы очень расстроены, потому что с самого начала это стало политическим вопросом, заключающимся в том, как обвинить Россию в правонарушении. Они уже сказали, что виновата Россия, до того, как начали расследовать это

- заявил он СМИ.

Какие ваши доказательства?

В расследовании, как пишут бельгийские СМИ, принимали участие судебная полиция Антверпена, Королевская военная академия и Федеральная прокуратура. И всё, что они смогли предъявить – это скриншоты переписки в соцсети «Вконтакте», которую якобы вёл один из российских военнослужащих.

Если верить переписке, солдат-срочник по имени Максим Герасимов намекнул девушке по имени Анастасия, что его коллеги из 3-го батальона в конце июня 2014 года отправились в Донбасс. Позже выяснилось, что аккаунт девушки не настоящий, а от её имени с солдатом могли связаться следователи. Сам разговор состоялся спустя год после авиакатастрофы. Позже Максим Герасимов сообщил СМИ, что такого разговора никогда не было, а скриншоты нарисованы.

Настоящие факты

Ранее один из представителей JIT Вильберт Паулиссен уверял, что у России есть «вся информация» о крушении «Боинга», но Москва якобы отказывается помогать следствию.

Уже год мы ставим этот вопрос, и Российская Федерация на него не отвечает

– отметил прокурор Нидерландов Фред Вестербеке.

Что ж. Россия уже 4 года подробно отвечает на этот и многие другие вопросы, но Нидерланды не слышат.

Ранее Минобороны РФ предоставило информацию о той самой ракете, которая сбила «Боинг». Ракета и правда была выпущена в Москве, но было это аж в 1986 году. Ещё до развала СССР ракета была приписана к 223-й бригаде Прикарпатского военного округа, что в городе Теребовля Тернопольской области, и больше территорию Украины не покидала.

Для того, чтобы проследить весь путь ракеты от момента создания до принятия на вооружение. Минобороны РФ проделало огромную работу: были подняты все архивные документы, техническая документация, журналы учёта продукции, акты приёмки… но ничего из этого нидерландскую комиссию не заинтересовало.

В США поддержали претензии международной комиссии к России и обвинили нашу страну в «недостаточных усилиях по делу о крушении «Боинга». Только вот предоставить данные со своих спутников в качестве «железобетонных аргументов» Нидерландам почему-то постеснялись. Казалось бы, всевидящее американское око должно было хоть что-то разглядеть в тот день в небе над Донбассом, но… либо там и правда ничего нет, либо, наоборот, данные со спутника подтверждают виновность украинской стороны.

Итак, американцы данными со спутников делиться не желают, а информацию российской стороны можно… и вовсе вывести за скобки расследования. Как такое возможно, спросите вы? Очень просто:

В голландской системе суду решать, в какой мере что является доказательством и что оно означает для дела

— приводит РИА Новости ответ Паулиссена на вопрос, почему следствие обнародует одни данные и не публикует другие.

Собственно, весь дальнейший разговор сводится к разговору со слепоглухими.

JIT: «Боинг сбила Россия.

Россия: это были не мы.

JIT: вот та ракета, из которой был сбит самолёт, вот её серийный номер.

Россия: мы нашли эту ракету. Действительно, она была нашей – до 1987 года. Вот данные из архивов. Спросите у украинцев о дальнейшей судьбе ракеты.

JIT: подтверждаем получение данных от вас. Но мы их во внимание не примем. Повторяем вопрос: где ракета?

Россия: на Украине, с 1987 года.

JIT: где находилась эта ракета в июле 2014 года?

Россия: НА УКРАИНЕ!

JIT: выдайте нам всех подозреваемых.

Россия: ??!!

Мировое сообщество: похоже, придётся усилить санкции.

Малайзия: а всё-таки, кто сбил Боинг?

Бесконечные потоки лжи, замалчивание действительно важных фактов, игнорирование ключевых вопросов – это всё, на что способно европейское «правосудие». Ждать от них правды – бессмысленно. Похоже, что родственники погибших так никогда и не получат ответ на вопрос, кто же всё-таки сбил Boeing MH-17. Правда нужна лишь тем, кто хочет её слышать.

Западу правда не нужна.