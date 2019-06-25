Замминистра обороны посетил блочно-модульный городок Вольского филиала Военной академии МТО
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Замминистра обороны посетил блочно-модульный городок Вольского филиала Военной академии МТО

Дмитрий Булгаков проверил Вольский филиал академии МТО

Генерал армии Дмитрий Булгаков проверил, как готовят курсантов в Вольском филиале Военной академии МТО, а также открыл там бассейн.

В ходе рабочего визита военному чиновнику показали полигон учебного заведения, где расположен автономный полевой лагерь закрытого цикла жизнеобеспечения на 200 человек (БГМ-200), возведенный по современной блочно-модульной технологии. Также замминистра присутствовал на церемонии открытия в филиале современного плавательного комплекса с бассейном на 5 дорожек.

Полигон института представляет собой блочно-модульный городок. Как рассказали военные, подобные технологии широко используются во многих воинских частях, в том числе они применялись при обустройстве военного лагеря российских бойцов в Сирии. Быстровозводимые сейсмоустойчивые жилые дома планируют также возвести для военных в Чеченской республике. Ранее такой городок военнослужащие сил ПВО Северного флота появился в поселке Тикси (Якутия).

Главное преимущество таких конструкций – мобильность, что позволяет создать необходимую инфраструктуру на любой местности в кратчайшие сроки: скорость их возведения в разы превышает аналогичное капитальное строительство. Все помещения для жилья, приема пищи, административные корпуса и прочие быстровозводимые блочно-модульные строения производятся на специализированном заводе из современных материалов, а затем перевозятся на место дислокации и собираются в конструкцию из одного, двух и более этажей. Модули оснащены системами кондиционирования, в городках оборудованы автономная система водоснабжения, включая хранилище воды, дизельные электростанции с запасом топлива, столовые, гаражи и другие необходимые части инфраструктуры.

Городок при ВВИМО служит базой для обучения курсантов, комнаты используются как учебные места, где проводят занятия. «Выпускники учебных заведений МТО должны уметь возводить и эксплуатировать городки подобного типа, поэтому институт одним из первых получил его на вооружение», – заявил Дмитрий Булгаков.

В целом для подготовки курсантов в Вольском филиале Военной академии МТО создана обширная материальная база: 149 учебных и 32 специальных учебных классов, 24 лекционных зала, 24 учебные лаборатории. Все они оснащены современным оборудованием: мультимедийными досками, видеопроекторами и тренажёрами.

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