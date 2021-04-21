Заммэра Владимир Ефимов: В первом квартале 2021 года объём промпроизводства Москвы вырос почти на 12%

Политика

Проводимая в Москве политика стимулирования инвестиционной активности и сохранения ранее принятых инвестиционных программ помогла промышленному производству показать в первом квартале 2021 года рост на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Наибольший рост демонстрирует обрабатывающая промышленность – её объёмы увеличились на 7,5% по сравнению с данными за первый квартал прошлого года, уточнил вице-мэр.

Производства бумаги и бумажных изделий выросло в 2,7 раза, а объёмы производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – в 2,2 раза, добавил Ефимов.

Объёмы выпуска машин и оборудования увеличились на 42,8%, а конкретно электрического оборудования – на 39,5%. Во многом эта динамика обусловлена массовым переходом москвичей на дистанционный режим работы, уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыАлександр Прохоров.

На рост показателей промышленного производства влияет столичная политика инвестиционной активности. Так, для поддержки новых инвестиционных проектов Москва предоставляет льготы по налогам на прибыль, имущество и арендной плате за участок. Эти преференции снижают общую региональную налоговую нагрузку на 17-25%.