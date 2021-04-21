Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Заммэра Владимир Ефимов: В первом квартале 2021 года объём промпроизводства Москвы вырос почти на 12%

Кирилл Голубев
21 апреля, 2021 17:21
2 мин
Кирилл Голубев
21 апреля, 2021 17:21
2 мин

Проводимая в Москве политика стимулирования инвестиционной активности и сохранения ранее принятых инвестиционных программ помогла промышленному производству показать в первом квартале 2021 года рост на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Наибольший рост демонстрирует обрабатывающая промышленность – её объёмы увеличились на 7,5% по сравнению с данными за первый квартал прошлого года, уточнил вице-мэр.

Производства бумаги и бумажных изделий выросло в 2,7 раза, а объёмы производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – в 2,2 раза, добавил Ефимов.

Объёмы выпуска машин и оборудования увеличились на 42,8%, а конкретно электрического оборудования – на 39,5%. Во многом эта динамика обусловлена массовым переходом москвичей на дистанционный режим работы, уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыАлександр Прохоров.

На рост показателей промышленного производства влияет столичная политика инвестиционной активности. Так, для поддержки новых инвестиционных проектов Москва предоставляет льготы по налогам на прибыль, имущество и арендной плате за участок. Эти преференции снижают общую региональную налоговую нагрузку на 17-25%.

Поделиться
ТЕГИ
Москва
Мэрия
Владимир Ефимов
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!