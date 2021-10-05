Заммэра Владимир Ефимов рассказал о строительстве учебного центра вместо заброшенной промзоны в ЦАО
На месте фактически заброшенной сейчас бывшей промышленной зоны «Сити-Север» в Пресненском районе будет построен учебный центр, а также объекты общественно-делового назначения. Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что речь идёт о территории в 4,6 га.
Строительство будет вестись в рамках программы «Индустриальные кварталы», которая предполагает возвращение к экономически активной жизни давно не используемых территорий.
«В реализацию проекта инвестор планирует вложить около 130 млрд рублей, ожидаемый бюджетный эффект составит 5,4 млрд рублей в год. После редевелопмента территории здесь появится около 11 тысяч рабочих мест», – отметил Владимир Ефимов.
На объекты общественно-делового назначения придётся 580 тысяч квадратных метров, учебный центр и апартаменты займут соответственно 7,7 и 150 тысяч квадратных метров.