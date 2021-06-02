Заммэра Владимир Ефимов: Проект «Мобильный инспектор» масштабируется

Политика

Проект «Мобильный инспектор» выходит за рамки Центрального административного округа. За год работы в пилотном режиме показатели эффективности работы инспекторов по недвижимости за счёт использования электросамокатов значительно выросли, поэтому проект расширяется ещё на 8 административных округов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сотрудники Госинспекции по недвижимости начали использовать электросамокаты в мае 2020 года. В качестве пробного округа тогда был выбран ЦАО, и за год решение доказало свою эффективность.

«В рамках проекта «Мобильный инспектор» специалистам Госинспекции по недвижимости удалось в 10 раз расширить охват инспектируемых территорий и в 30 раз увеличить количество обследованных объектов в Центральном административном округе. После успешной апробации проекта принято решение масштабировать его ещё на восемь административных округов столицы. Если проект хорошо себя зарекомендует, то мы распространим его на все оставшиеся округа, включая ТиНАО», – отметил заместитель мэра.

В ходе обследования территории города специалисты Госинспекции по недвижимости контролируют законность использования объектов нежилого фонда и земель на территории Москвы, предотвращают и пресекают правонарушения земельного законодательства и защищают интересы города в сфере имущественно-земельных отношений.

«Предложенные электросамокаты развивают скорость до 25 км/час и на одном заряде могут покрывать расстояние в 35-55 км. Это позволяет инспекторам в течение одного рабочего дня сэкономить порядка 3 часов времени», – рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Сейчас самокаты будут использоваться для мониторинга территорий Южного, Западного, Северного, Восточного, Юго-Западного, Юго-Восточного, Северо-Восточного и Зеленоградского административного округов Москвы.