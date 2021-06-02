Заммэра Владимир Ефимов: Проект «Мобильный инспектор» масштабируется

Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Вопрос-Ответ
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального».
НКО, выполняющих функции иностранного агента: Некоммерческая организация «Фонд по борьбе с коррупцией», Межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения "Альянс врачей", Автономная некоммерческая организация «Центр по работе с проблемой насилия «НАСИЛИЮ.НЕТ», Межрегиональная общественная организация реализации социально-просветительских инициатив и образовательных проектов "Открытый Петербург", Некоммерческая Организация Фонд "Правовая инициатива", Некоммерческая организация Фонд "Общественный фонд социального развития "Генезис", Некоммерческая организация "Фонд борьбы с коррупцией", Региональная общественная организация помощи женщинам и детям, находящимся в кризисной ситуации "Информационно-методический центр" Анна", Международная общественная организация "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал", Автономная Некоммерческая Организация "Аналитический Центр Юрия Левады", Городская общественная организация "Рязанское историко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал" (Рязанский Мемориал), Городская общественная организация "Екатеринбургское общество "МЕМОРИАЛ", Региональное общественное учреждение научно-информационный центр "МЕМОРИАЛ", Региональный Фонд "Центр Защиты Прав Средств Массовой Информации", Межрегиональная общественная организация Информационно-просветительский центр "Мемориал", Межрегиональная общественная организация Правозащитный Центр "Мемориал".
Иностранные СМИ, выполняющие функции иностранного агента: "Голос Америки", Кавказ.Реалии, Крым.Реалии, Телеканал Настоящее Время, Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), "Сибирь.Реалии", "Север.Реалии", Общество с ограниченной ответственностью "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", Чешское информационное агентство "MEDIUM-ORIENT", Юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA «Medusa Project» (регистрационный номер 40103797863, дата регистрации 10.06.2014), Общество с ограниченной ответственностью «Первое антикоррупционное СМИ».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Заммэра Владимир Ефимов: Проект «Мобильный инспектор» масштабируется

Кирилл Голубев
2 июня, 2021 15:13
2 мин
Кирилл Голубев
2 июня, 2021 15:13
2 мин

Проект «Мобильный инспектор» выходит за рамки Центрального административного округа. За год работы в пилотном режиме показатели эффективности работы инспекторов по недвижимости за счёт использования электросамокатов значительно выросли, поэтому проект расширяется ещё на 8 административных округов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сотрудники Госинспекции по недвижимости начали использовать электросамокаты в мае 2020 года. В качестве пробного округа тогда был выбран ЦАО, и за год решение доказало свою эффективность.

«В рамках проекта «Мобильный инспектор» специалистам Госинспекции по недвижимости удалось в 10 раз расширить охват инспектируемых территорий и в 30 раз увеличить количество обследованных объектов в Центральном административном округе. После успешной апробации проекта принято решение масштабировать его ещё на восемь административных округов столицы. Если проект хорошо себя зарекомендует, то мы распространим его на все оставшиеся округа, включая ТиНАО», – отметил заместитель мэра.

В ходе обследования территории города специалисты Госинспекции по недвижимости контролируют законность использования объектов нежилого фонда и земель на территории Москвы, предотвращают и пресекают правонарушения земельного законодательства и защищают интересы города в сфере имущественно-земельных отношений.

«Предложенные электросамокаты развивают скорость до 25 км/час и на одном заряде могут покрывать расстояние в 35-55 км. Это позволяет инспекторам в течение одного рабочего дня сэкономить порядка 3 часов времени», – рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Сейчас самокаты будут использоваться для мониторинга территорий Южного, Западного, Северного, Восточного, Юго-Западного, Юго-Восточного, Северо-Восточного и Зеленоградского административного округов Москвы.

Поделиться
ТЕГИ
Москва
Владимир Ефимов
Мобильный инспектор
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!