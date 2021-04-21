Заммэра Владимир Ефимов: Москва выпустит «зелёных» облигаций на 70 млрд рублей

Политика

Концепция выпуска «зелёных» облигаций уже согласована Правительством Москвы. Столица начнёт размещать их в конце мая, а их общий объём составит 70 млрд рублей, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москва вышла на рынок заимствований впервые с 2013 года. Около трети от размещения всех городских облигаций планируется направить на финансирование «зелёных» проектов, рассказал заммэра. Это строительство большой кольцевой линии метрополитена, замена автобусного парка Москвы на электробусы и другие проекты, которые помогают сократить выбросы загрязняющих веществ и парникового газа в атмосферу и положительно влияют на экологическую обстановку в городе, добавил он.

«Зелёные» облигации будут выпущены с постоянным купоном на срок 7 лет. При этом город будет отчитываться о расходовании средств на реализацию проектов, пояснил вице-мэр.

Решение об эмиссии выпуска будет утверждено уже в конце апреля. Затем состоится серия road show среди российских и иностранных инвесторов.

«Планируемый выпуск соответствует Принципам зелёных облигаций Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA) и рекомендациям по развитию инвестиционной деятельности в сфере зелёного финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ», – рассказал Владимир Ефимов.

Также он добавил, что сейчас Московская Биржа прорабатывает возможность изменения правил листинга для обеспечения возможности обращения зелёных облигаций субъектов РФ в секторе устойчивого развития.