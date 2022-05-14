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Политика
Замглавы МИД РФ Александр Грушко поставил «крест» на Евросоюзе
14 мая, 2022 14:29
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IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press
В случае, если ЕС реально одобрит процедуру начала принятия Украины, это будет означать конец Евросоюза. Такое заявление сделал заместитель главы МИД России Александр Грушко.
По словам Грушко, Европа теряет влияние в международной торговле, экономические и политические акценты смещаются на Восток. Принятие Украины в Евросоюз станет концом объединения, пишет «ПолитЭксперт».
Мария Захарова: Евросоюз из экономической организации превратился в отдел НАТО.
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