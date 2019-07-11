На замену «Шторму» выплывает «Ламантин»

На проходящем в Санкт-Петербурге международном военно-морском салоне (МВМС-2019) отечественные предприятия представили несколько макетов перспективных авианосцев. Продемонстрированные образцы отражают концептуальный взгляд учёных на будущее ВМФ, в составе которого непременно должны быть авианесущие корабли.

Впервые широкая аудитория узнала о существовании проекта 11430Э «Ламантин» водоизмещением 80-90 тысяч тонн. Его разработчиком является Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ). Корабль создан на базе недостроенного, а потом разобранного в 1992 году авианесущего крейсера проекта 1143.7 «Ульяновск».

В материалах МВМС ничего не говорится о двигателе корабля, но в комментариях учёные склоняются к необходимости оснащения атомной энергетической установкой. С чем связано появление «Ламантина» и почему специалисты Невского ПКБ не определились с типом силовой установки, без чего невозможен запуск научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР)?

С большой вероятностью «Ламантин» разрабатывается как более дешёвая альтернатива проекту 23000 «Шторм». Это перспективный корабль заметно превосходит детище Невского ПКБ по водоизмещению и вместительности. На палубе могут располагаться до 80-90 единиц авиатехники (против 60 ЛА у «Ламантина»). Авиационный боезапас «Шторма» составляет 2500-3000 тонн (против 2000 т), численность экипажа — 4-5 тысячи человек (против 2,8 тысячи).

Разработчик «Шторма» Крыловский государственный научный центр (КГНЦ), видимо, также осознаёт определяющую роль цены авианосца в вопросе строительства и эксплуатации. На салоне предприятие представило корабль с газотурбинной установкой (ГТУ). В частности, предлагается использовать перспективный морской дизельный двигатель М90ФР «ОДК-Сатурн» (Рыбинск).

Водоизмещение неатомного авианосца составляет 44 тысячи тонн. Однако за счёт конструкции полукатамаранного типа удалось увеличить площадь палубы. На ней могут разместиться до 40 летательных аппаратов, включая самолёты дальней разведки и обнаружения

Ранее концепт-макет аналогичного по характеристикам корабля «крыловцы» продемонстрировали на форуме «Армия-2018». Он был представлен как лёгкий многоцелевой авианосец, предназначенный, правда, для экспорта в небогатые государства. Целесообразность данного проекта была обоснована высокими расходами на строительство и эксплуатацию атомного аналога.

Продемонстрированные на МВМС образцы вновь вызвали в российском экспертном сообществе дискуссию о том, какой авианосец нужен России, а если быть более точным — на какой корабль у нашей страны хватит денег. Общая стоимость всех работ по атомному авианосцу оценивается в 5-7 миллиардов долларов, по дизельному — 1,5-2 миллиарда.

С 2017 года объём оборонного бюджета РФ фактически привязан к росту экономики. Ассигнования на армию не должны превышать 2,8-2,9% ВВП (раньше составляли свыше 4%). Если экономика стагнирует или уходит в пике, военные (в отличие от прошлых лет) вынуждены довольствоваться малым

Гипотетически российское государство может применить разнообразные схемы финансирования авианосца в обход неформальной бюджетной разнарядки, призванной сдерживать аппетиты Минобороны. Также власти РФ могут порезать программы финансирования других проектов для армии и флота, и, затянув пояс, найти средства на постройку головного авианосца.

Правда, потом головной болью станут расходы на его эксплуатацию. Авианосец — это, по сути, авиабаза, требующая регулярного использования. Борису Ельцину часто припоминают «разбазаривание» советского флота. Действительно Россия попрощалась со всеми авианосцами, за исключением де-факто украденного у Украины «Адмирала Кузнецова».

Однако стоит понимать, что денег на содержание плавучих авиабаз в отечественной казне не было. В 1990-е годы средств не хватало даже на выплату зарплат офицерам. О каком авианосном флоте можно было говорить? Конечно, в настоящее время экономическая ситуация в РФ совершенно иная. Сейчас под надвигающимся кризисом подразумевается рецессия в пределах нескольких процентов, а не обвал половины ВВП, который произошёл в начале 1990-х годов.

Эксперты сходятся во мнении, что авианосцы для ВМФ строить необходимо. В долгосрочной перспективе Россия (пусть и скрепя зубы) сможет потянуть расходы на два новых корабля: один в составе Северного флота, другой — в составе Тихоокеанского. Однако оба авианосца должны непременно быть атомными. Концепция лёгкого авианосца с ГТУ востребована в ряде государств (например, в Италии и Испании), но для России неактуальна

Ключевая задача авианосца — проецирование силы на дальнем театре военных действий (ТВД). Для Италии и Испании этим ТВД является регион Средиземного моря, где эти страны как раз расположены. У России иная ситуация. Дальний театр военных действий для нашей страны расположен в Южной Европе и на Ближнем Востоке.

Это регионы, в которых либо размещены американские военные базы, либо у нашей страны есть в них геополитические и экономические интересы. России крайне важно обладать возможностью проецировать силу у берегов Сирии и демонстрировать флаг вблизи стратегически важных проливов Ближнего Востока. Например, отправка авианосца ВМФ в район Ормузского пролива могла бы сейчас заметно остудить страсти вокруг Ирана.

Отечественные авианосцы должны обладать возможностью преодолевать тысячи миль, чтобы пройти через Гибралтар или обогнуть Индостан. При этом Россия вынуждена учитывать фактор отсутствия дружественных портов на всём пути следования к ТВД, особенно в регионе Средиземного моря. Любая страна, входящая в НАТО, или азиатский союзник США могут отказать отечественному кораблю в заправке топливом

Авианосец с ГТУ не позволит России решить проблему независимости от снисхождения иностранных портов, которая стоит на повестки дня с советских времён. Кроме того, совершенно очевидно, что такой корабль не сможет перевозить значительный объём топлива и боезапаса для авиакрыла. Единственным преимуществом авианосца с ГТУ, помимо стоимости, является выживаемость. Поражение или авария атомного корабля чреваты катастрофическими последствиями, вплоть до мини-ядерного взрыва. Однако подобных прецедентов мировая история не знала.

На МВМС-2017 замминистра обороны (сейчас — вице-премьер) Юрий Борисов заявил, что ведомство планирует получить именно атомный авианосец. Речь шла об одном корабле. Борисов сообщил, что контракт на строительство будет подписан до 2025 года.

Судя по всему, до этого срока Минобороны рассчитывает, что корабелы подготовят всю необходимую производственную базу, а также проведут весь цикл НИОКР. Строительство может развернуться на ПО «Севмаш» (Северодвинск), который является крупнейшей верфью в РФ, или на новом ЦС «Звездочка» (Большой Камень)

Озвученная Борисовым два года назад информация внушала определённый оптимизм. Тем более речь шла о «Шторме», который по боевым возможностям не уступает американским авианосцам. Однако представленные на МВМС-2019 макеты авианесущих кораблей могут свидетельствовать о том, что сейчас Минобороны раздумывает над выбором в пользу более дешёвой и менее эффективной платформы.