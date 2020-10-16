Закроют ли Россию из-за коронавируса? В Госдуме высказались на этот счет

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В Госдуме сообщили, что нельзя закрывать торговые центры и кафе по всей стране.

Как сообщил бывший санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко, заведения общепита должны строго соблюдать режим дезинфекции и отказать клиентам в проведении массовых мероприятий. Как считает депутат, необходимо прививать своих сотрудников, в том числе от гриппа.

«Сегодня закрывать всю Россию никак нельзя. <…> Мы знаем, как лечить вирус, знаем группы риска, и у нас есть теперь уже две вакцины. Именно поэтому мы не можем гробить экономику страны», — отметил Онищенко, сообщает «Национальная служба новостей».

Ранее Онищенко сообщил, что ряд симптомов заражения коронавирусом нетипичны для гриппа.

Среди них - затрудненность дыхания, потеря обоняния и вкуса. Первая проблема, с которой сталкиваются больные COVID-19 - проблемы с легкими, которые могут проявляться через кашель, интоксикацию, одышку.