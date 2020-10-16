Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Закроют ли Россию из-за коронавируса? В Госдуме высказались на этот счет

Артем Денисов
16 октября, 2020 01:01
1 мин
эпидемия
Фото pixabay.com

В Госдуме сообщили, что нельзя закрывать торговые центры и кафе по всей стране.

Как сообщил бывший санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко, заведения общепита должны строго соблюдать режим дезинфекции и отказать клиентам в проведении массовых мероприятий. Как считает депутат, необходимо прививать своих сотрудников, в том числе от гриппа.

«Сегодня закрывать всю Россию никак нельзя. <…> Мы знаем, как лечить вирус, знаем группы риска, и у нас есть теперь уже две вакцины. Именно поэтому мы не можем гробить экономику страны», — отметил Онищенко, сообщает «Национальная служба новостей».

Ранее Онищенко сообщил, что ряд симптомов заражения коронавирусом нетипичны для гриппа.

Среди них - затрудненность дыхания, потеря обоняния и вкуса. Первая проблема, с которой сталкиваются больные COVID-19 - проблемы с легкими, которые могут проявляться через кашель, интоксикацию, одышку.

темы
эпидемия
коронавирус
госдума
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!