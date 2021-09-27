Закрывшийся от всех Владимир Путин сделает исключение для одного иностранного гостя
Президент РФ Владимир Путин продолжит соблюдать изоляцию и по-прежнему будет поддерживать контакты с помощью видеосвязи. При этом для президента Турции Реджепа Эрдогана будет сделано исключение. Встреча с ним пройдёт в очном формате. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подтвердил, что Москва готовится к визиту турецкого президента, который запланирован на среду. Он пояснил, что соблюдение Путиным мер изоляции и отказ от очных встреч было мерой предосторожности.
В рамках встречи главы РФ и Турции обсудят Сирию, Афганистан, а также ряд других международных вопросов, передаёт «Интерфакс».
Ранее Песков прокомментировал особенности рациона питания президента в отпуске. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».