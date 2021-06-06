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Политика
Закрытое небо и «зенитки» на пляже. Женева готовится к встрече Путина и Байдена
6 июня, 2021 14:16
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Pixabay
Воздушное пространство во время встречи президентов России и США в Женеве будет полностью закрыто.
При этом швейцарские власти всерьез задумываются над размещением зенитной установки на пляже города, пишет издание NZZ am Sonntag.
Сейчас Швейцарское федеральное управление гражданской авиации (BAZL) совместно с другими ведомствами отрабатывают детали операции. Как сообщили в управлении, это будет «хорошо отлаженный процесс».
Владимир Путин отправится в Женеву на один день. Лидеры двух стран планируют общаться как тет-а-тет, так и с участием членов делегаций.
Напомним, встреча Владимира Путина и Джо Байдена должна пройти 16 июня. Она станет первой личной встречей президентов с момента вступления Байдена в должность, пишут EADaily.
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