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Политика

Законодательные потуги Александра Лукашенко оказались бессмысленны. Все его декреты могут отменить

Антон Мельников
12 мая, 2021 19:29
2 мин
Антон Мельников
12 мая, 2021 19:29
2 мин
president.gov.by
president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет о передаче полномочий главы государства Совету безопасности республики в случае его насильственной смерти. В остальных случаях будет действовать предусмотренный Конституцией Беларуси механизм и власть будет передана премьер-министру республики. О будущем декрета и его слабых сторонах высказался эксперт в беседе с изданием TUT.BY.

По мнению главы института «Политическая сфера» Андрея Казакевича, принятый декрет противоречит действующей Конституции страны. Согласно ей, президентские полномочия должны передаваться именно премьер-министру. Правовых оснований менять это положение президент республики не имеет, также как не может частично делегировать свои полномочия.

Казакевич отмечает, что у Лукашенко «нереалистичное отношение к собственным декретам». Он пояснил, что следующий глава страны может любые декреты нынешнего президента отменить в первый же день вступления в должность. В том числе может быть отменен декрет о передачи власти Совбезу.

«Это характерная ловушка существующей политической системы, которая лишена каких-либо сдержек и противовесов, - заметил эксперт. - Новый человек на этой должности может полностью отменить все, что было сделано Лукашенко, и для этого нет абсолютно никаких препятствий».

Казакевич добавил, что Совбез врядли сможет изобразить из себя «коллективного Лукашенко» и реальной преемственности политики нынешнего президента не будет.

«<…> Это значит, что, с большей степенью вероятности, после Лукашенко не будет преемственности. Это, в том числе, повышает шансы на демократический транзит — это основной позитивный вывод, который можно сделать с истории о декрете о Совбезе» — приводит слова эксперта TUT.BY.

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Александр Лукашенко
Беларусь
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Декрет
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