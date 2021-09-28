Заклейменное российское СМИ «поиздевалось» над Минюстом России
Министерство юстиций РФ включило СМИ «Важные иноагенты» (СМИ-иноагент в РФ)) в реестр средств массовой информации, которые признаны иностранными агентами. СМИ было образовано расследователями из команды СМИ «Важные истории» (СМИ-иноагент), которое ранее также было признано ионогеном. При этом обращение, по которому «Важные иноагенты» (СМИ-иноагент) были внесены в реестр иноагентов, направили сами «Важные иноагенты» (СМИ-иноагент).
В Минюсте отметили, что команда «Важных иноагентов» (СМИ-иноагент) «добросовестно» выполнила требования законодательства и сама заявила о своей деятельности. Ранее люди, которые стали авторами проекта, были внесены в реестр иноагентов как физические лица.
В ведомстве отметили, что распространяемые «Важными иноагентами» (СМИ-иноагент) материалы должны помечаться соответствующей маркировкой.