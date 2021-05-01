Мария Захарова: Для нас «Медуза» осталась средством массовой информации

Политика

В России, даже после признания «Медузы» иногентом, она продолжает работать. Заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью YouTube-каналу Sputnik.

«Для нас „Медуза“ осталась средством массовой информации. Они присылают вопросы — мы отвечаем. Они звонят — мы берём трубки. В этом смысле мы абсолютно никаким образом их не дискриминируем. Давно ли на просторах RT и Sputnik появлялись официальные лица США? Нет. И они даже не скрывают, что они этого делать не будут», - цитируют Захарову цитата по «РИА Новости».

Захарова считает, что российские законы в этом плане значительно мягче, чем аналогичные американские.

Ранее, 29 апреля, «Медуза» объявила о сборе пожертвований для спасения издания от закрытия. Издание, по словам сотрудников, из-за признания «иностранным агентом» потеряла рекламодателей и была вынуждена закрыть офисы и сократить зарплаты, пишут РИА «Новости».