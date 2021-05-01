Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Мария Захарова: Для нас «Медуза» осталась средством массовой информации

Сергей Михневич
1 мая, 2021 19:12
1 мин
Сергей Михневич
1 мая, 2021 19:12
1 мин
Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press
Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

В России, даже после признания «Медузы» иногентом, она продолжает работать. Заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью YouTube-каналу Sputnik.

«Для нас „Медуза“ осталась средством массовой информации. Они присылают вопросы — мы отвечаем. Они звонят — мы берём трубки. В этом смысле мы абсолютно никаким образом их не дискриминируем. Давно ли на просторах RT и Sputnik появлялись официальные лица США? Нет. И они даже не скрывают, что они этого делать не будут», - цитируют Захарову цитата по «РИА Новости».

Захарова считает, что российские законы в этом плане значительно мягче, чем аналогичные американские.

Ранее, 29 апреля, «Медуза» объявила о сборе пожертвований для спасения издания от закрытия. Издание, по словам сотрудников, из-за признания «иностранным агентом» потеряла рекламодателей и была вынуждена закрыть офисы и сократить зарплаты, пишут РИА «Новости».

Поделиться
ТЕГИ
Минюст
Россия
СМИ
Закон
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!