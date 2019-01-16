Закавказские земли как вечные распри мировой истории

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года. Тогда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного конфликта 1992-1993 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с «тройкой» сопредседателей - Россией, США и Францией.

Решать вопрос не просто давно пора – все мыслимые и немыслимые сроки с 1988 года вышли, и страдают в ситуации в первую очередь местные жители, которые оказались и давно живут между молотом и наковальней двух неугомонных соседей – Азербайджана и Армении.

В Париже 16 января состоится встреча исполняющего обязанности министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова по данному вопросу. Последняя встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялась 5 декабря прошлого года.

Хочется надеяться, что бесконечные многолетние заседания завершатся хоть чем-нибудь полезным для жителей Карабаха.

Конфликт назрел

15 января Минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения Вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз.

По их данным, позиции азербайджанской армии в селе Ашагы Аскипара в Газахском районе, в селе Геяли и на безымянных высотах в Гедабекском районе были обстреляны со стороны Армении, также огонь велся с позиций «близ оккупированных сел».

«Кавказский узел» отмечает, что со времени событий «четырехдневной войны», закончившейся в апреле 2016 года заключением перемирия между участниками конфликта – Нагорным Карабахом и Арменией с одной стороны и Азербайджаном с другой, прошло два года.

Формальное перемирие не остановило противостояние, и на линии разграничения вплоть до настоящего времени не затихает стрельба из различных видов оружия, гибнут военнослужащие и мирные люди. Участники конфликта продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия и использовании минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, артиллерии и снайперских винтовок.

В ночь на 2 апреля 2016 года в зоне карабахского конфликта начался период интенсивного противостояния, называемый «четырехдневной войной». Он продолжался до полудня 5 апреля 2016 года. В течение всего следующего года после этого обострения обстрелы в зоне карабахского конфликта не прекращались ни на сутки, несмотря на объявленное перемирие.

В 2018 году - снова обстрелы, снова конфликт в стадии обострения.

Армения, со своей стороны, отметила, что во время несения службы в 2018 году погибло 38 военнослужащих Вооруженных сил Армении и Армии обороны Нагорного Карабаха.

Прокуратура обоих стран разбирает каждый инцидент смерти, и выявляет, что не все они связаны с обстрелами – часть солдат скончалось из-за болезней, ДТП, несчастных случаев, и так далее.

Однако это не решает общей проблемы, и количество трупов бодрости не придает ни одной из сторон, и не добавляет ничего, кроме агрессии.

Спорная территория

Напомним, что Совет безопасности ООН, Генеральная ассамблея ООН, Совет Европы и ряд других международных организаций не признают самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и не раз высказывались в поддержку территориальной целостности Азербайджана.

Армения уже 25-й год не признает суверенным государством армянонаселенный Нагорный Карабах, в сентябре 1991 года провозгласивший свою независимость. За это время Карабах пережил войну, разруху и упадок экономики.

Несмотря на установленный в 1994 году режим перемирия, обстрелы продолжаются, и с обеих сторон гибнут военные и мирные жители. Азербайджан не хочет мириться с потерей этих территорий, считая их оккупированными Арменией. Страны-члены ООН поддерживают территориальную целостность Азербайджана.

Тем временем независимость Карабаха признали уже 15 административных образований из геополитически противоположных секторов мира, в том числе ряд штатов США и признанные Россией самопровозглашенные государства.

Новый премьер Армении

15 января президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром. Новое правительство должно быть сформировано в течение 15 дней.

Никола Пашинян должен представить программу своего правительства. Тогда станет ясно, какие реформы он будет проводить в экономике, внутренней политике, социальной сфере. Определится внешнеполитический курс Армении.

Вероятно, его новое назначение даст направление в решении проблемы Нагорного Карабаха, территория которого уже сравнивается некоторыми специалистами с историей Голанских высот в Израиле.

Голанские высоты и Нагорный Карабах

Голанские высоты являются критически важным регионом для Израиля, поскольку при помощи этого сравнительно небольшого участка, площадью всего лишь в 1800 квадратных километров, позволяет Израилю разместить здесь средства противовоздушной и противоракетной обороны, надёжно защитив свою территорию от любых возможных ударов со стороны Сирии и Ирана.

Россия отказалась признавать территориальную принадлежность Голанских высот за Израилем, однако США и Израиль готовы исправить это положение признанием Крыма частью российской территории.

С 1944 по 1967 год Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Кунейтра. Западная часть (две трети территории) была захвачена Израилем в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года. В 1981 году Кнессет Израиля принял «Закон о Голанских высотах», которым в одностороннем порядке провозгласил суверенитет Израиля над этой территорией.

Совет Безопасности ООН не признал это решение (резолюция 497 от 17 декабря 1981 года). Фактической линией разграничения между Сирией и Израилем, которые де-юре пребывают в состоянии войны, остаётся нейтральная демилитаризованная полоса, в основном соответствующая Пурпурной линии — демаркационной линии между силами Израиля и Сирии по окончании Шестидневной войны.



Фото: Rusevik.ru

Не надо забывать, что Голанские высоты — экономически один из самых благополучных районов Израиля. Здесь фактически нет безработицы. На Голанах производится более 50% минеральной воды Израиля, около четверти всех вин (в том числе 40% экспортных), от 30 до 50% отдельных видов фруктов и овощей.

Нагорный Карабах может рассматриваться Арменией и Азербайджаном в похожем ракурсе – никто не хочет отдавать стратегические территории в руки конкуренту.

Хочется верить, что новое правительство Армении и власти Азербайджана все-таки смогут 16 января сдвинуть дело с мертвой точки и начать переговоры по завершению военного и политического конфликта, в котором много лет страдают и гибнут люди.

Справка:

Нагорно-Карабахская Республика - не имеющее выхода к морю непризнанное государство в Закавказье, провозглашённое 2 сентября 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов Азербайджанской ССР в границах Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) и прилегающего Шаумяновского района Азербайджанской ССР.

Согласно административно-территориальному делению Азербайджанской Республики, территория, контролируемая НКР, является частью Азербайджана.

Расположена на севере географического региона Передняя Азия и северо-востоке Армянского нагорья. Граничит с Арменией на западе, с Азербайджаном на севере и востоке и Ираном на юге. Территория — около 11 500 км².

Абсолютное большинство верующих — христиане. Столица и крупнейший город — Степанакерт (Ханкенди).

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