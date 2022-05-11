Задумавшейся о вступлении в НАТО Швеции дали гарантии безопасности
Великобритания дала Швеции гарантии безопасности. Соглашение было подписано 11 мая, в случаях нападения извне стороны будут помогать друг другу. В скором времени ожидается, что аналогичный документ Великобритания подпишет с Финляндией.
О соглашении по итогам двусторонней встречи завили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.
Новое соглашение предусматривает возможность для стран делиться разведданными, проводить совместные учения и предоставлять друг другу военную помощь.
Позднее в этот же день Джонсон может встретиться с руководством Финляндии. Ожидается, что стороны подпишут аналогичный документ.
Напомним, после начала военной кампании РФ в Украине, и Швеция, и Финляндия начали рассматривать возможность вступить в НАТО.