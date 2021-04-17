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Политика

Задержанного сотрудниками ФСБ украинского дипломата поймали с женщиной

Кирилл Савушкин
17 апреля, 2021 18:56
1 мин
Кирилл Савушкин
17 апреля, 2021 18:56
1 мин
Serguei Fomine/Global Look Press
Serguei Fomine/Global Look Press

Замглавы украинского МИДа Евгений Енин назвал задержание консула Украины Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге очевидной провокацией.

По словам чиновника, Сосонюк был захвачен сотрудниками ФСБ с нарушением Венской конвенции, когда разговаривал со своей знакомой. Енин утверждает, что Сосонюк никогда не обращался за информацией, которую пыталась ему передать женщина.

По данным «Фонтанки», дипломат уже находится на свободе, однако ему предписано покинуть территорию России в течение 72 часов.

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Дипломаты
Александр Сосонюк
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