Задержанного сотрудниками ФСБ украинского дипломата поймали с женщиной

Политика

Замглавы украинского МИДа Евгений Енин назвал задержание консула Украины Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге очевидной провокацией.

По словам чиновника, Сосонюк был захвачен сотрудниками ФСБ с нарушением Венской конвенции, когда разговаривал со своей знакомой. Енин утверждает, что Сосонюк никогда не обращался за информацией, которую пыталась ему передать женщина.

По данным «Фонтанки», дипломат уже находится на свободе, однако ему предписано покинуть территорию России в течение 72 часов.