Политика

Задержание главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова - это намеренная демонстрация насилия и усиление давления государства на независимых журналистов в России. Такое заявление сделало жюри премии «Редколлегия», пост опубликован в Сети.

При этом процедура задержания Смирнова отличалась жесткостью и намеренным нарушением прав задерживаемого, указано в заявлении жюри премии. «Редколлегия» выразила свою солидарность с Смирновым и свое возмущение грубой атакой на свободу слова, пишет Росбалт.