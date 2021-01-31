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Задержание главреда «Медиазоны»: это атака на свободу слова

Сергей Михневич
31 января, 2021 09:28
1 мин
Сергей Михневич
31 января, 2021 09:28
1 мин
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Русская планета

Задержание главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова - это намеренная демонстрация насилия и усиление давления государства на независимых журналистов в России. Такое заявление сделало жюри премии «Редколлегия», пост опубликован в Сети.

При этом процедура задержания Смирнова отличалась жесткостью и намеренным нарушением прав задерживаемого, указано в заявлении жюри премии. «Редколлегия» выразила свою солидарность с Смирновым и свое возмущение грубой атакой на свободу слова, пишет Росбалт.

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