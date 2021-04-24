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Политика

«Зачем тратить огромные деньги?» — Александр Лукашенко о военных базах

Кирилл Савушкин
24 апреля, 2021 16:22
1 мин
Кирилл Савушкин
24 апреля, 2021 16:22
1 мин
President of Russia/via Globallookpress.com
President of Russia/via Globallookpress.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл детали недавних переговоров с Владимиром Путиным, состоявшихся в Кремле.

По словам белорусского лидера, наиболее затрагиваемыми вопросами стали нефть, газ и нюансы интеграции двух государств в разных сферах.

В ходе своего общения с журналистами, президент подчеркнул, что речи о создании российских военных баз на территории республики не было.

«Зачем в Белоруссии создавать базу, если она в Смоленске — в трех минутах полета до того же Бобруйска. Зачем тратить огромные деньги?» — приводит размышления главы государства издание Lenta.ru.

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Владимир Путин
СНГ
Александр Лукашенко
Беларусь
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