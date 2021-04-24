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Политика
«Зачем тратить огромные деньги?» — Александр Лукашенко о военных базах
24 апреля, 2021 16:22
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President of Russia/via Globallookpress.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл детали недавних переговоров с Владимиром Путиным, состоявшихся в Кремле.
По словам белорусского лидера, наиболее затрагиваемыми вопросами стали нефть, газ и нюансы интеграции двух государств в разных сферах.
В ходе своего общения с журналистами, президент подчеркнул, что речи о создании российских военных баз на территории республики не было.
«Зачем в Белоруссии создавать базу, если она в Смоленске — в трех минутах полета до того же Бобруйска. Зачем тратить огромные деньги?» — приводит размышления главы государства издание Lenta.ru.
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