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Названы сроки пребывания оппозиционера Алексея Навального в Германии.

Как сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, политик останется там до окончания курса реабилитации. «Естественно, процесс восстановления Алексея займет еще много времени. Он остается пока в Германии, он будет там проходить реабилитацию. Это явно вопрос не нескольких дней и, наверное, даже не пары недель, очевидно», — сказала Ярмыш, сообщает РБК.

Тем временем, анализы Навального прошли проверку в лаборатории в Буше в департаменте Эсон на севере центральной части Франции. Также анализы Навального были отправлены в расположенный в Мюнхене институт фармакологии и токсикологии бундесвера. Как утверждает французское издание, лаборатория в Буше в Эсоне под руководством Главного управления вооружения «подтвердили использование нейротоксичного вещества».