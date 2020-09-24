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Зачем отравленный Алексей Навальный остается в Германии рассказала его представитель

Артем Денисов
24 сентября, 2020 23:04
1 мин
Наваотный
фото: Wikipedia

Названы сроки пребывания оппозиционера Алексея Навального в Германии.

Как сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, политик останется там до окончания курса реабилитации. «Естественно, процесс восстановления Алексея займет еще много времени. Он остается пока в Германии, он будет там проходить реабилитацию. Это явно вопрос не нескольких дней и, наверное, даже не пары недель, очевидно», — сказала Ярмыш, сообщает РБК.

Тем временем, анализы Навального прошли проверку в лаборатории в Буше в департаменте Эсон на севере центральной части Франции. Также анализы Навального были отправлены в расположенный в Мюнхене институт фармакологии и токсикологии бундесвера. Как утверждает французское издание, лаборатория в Буше в Эсоне под руководством Главного управления вооружения «подтвердили использование нейротоксичного вещества».

темы
политика
отравление
навальный
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