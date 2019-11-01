Забытый Союз суверенных государств

1 ноября 1991 года народные депутаты СССР представили проект Союзного договора, доработанный по результатам обсуждений и замечаний. Документ учреждал новое государственное образование — Союз суверенных государств (ССГ) — заменявший, как предполагалось, Советский Союз. Фактически речь шла о создании конфедерации в составе 15 республик.

Разработка Договора стартовала в декабре 1990 года. Проект ССГ стал следствием так называемого парада суверенитетов, когда государственную независимость провозгласили все советские республики, включая РСФСР. Данный процесс не противоречил Конституции СССР. Основной закон позволял республикам покидать «союз нерушимых», однако до горбачёвской перестройки за одну лишь мысль на эту тему можно было угодить за решётку. В чём же заключался Договор о создании ССГ?

Его участникам предоставлялось право на самостоятельное определение национально-государственного и административно-территориального устройства. Кроме того, государства, образующие Союз, могли устанавливать непосредственные дипломатические, консульские и торговые отношения с любыми зарубежными странами.

В документе провозглашался добровольный характер членства в ССГ, невмешательство во внутренние дела друг друга (в том числе военным способом), приоритет курса на сохранение национальных традиций. Все участники Договора получили право иметь собственный государственный язык. За русским закреплялся статус языка межнационального общения

Центр получил компетенции в определении стратегии социально-экономического развития, денежной эмиссии, сборе и распределении бюджетных средств, организации обороны, проведении работ в сфере разработки и создания вооружений. Также руководство ССГ устанавливало внешнеполитический и внешнеэкономический курс Союза.

Законодательные функции Союза были возложены на Верховный Совет. Главой государства объявлялся президент, избираемый на 5 лет, но не более двух сроков подряд. Он же являлся Верховным Главнокомандующим. Исполнительная ветвь власти — правительство, подконтрольное президенту. Столицей ССГ оставалась Москва.

Номинально новый Союзный договор позволял сохранить единое государство. Полномочия центра ограничивались контролем за армией, бюджетом и частично — международными отношениями. Во всём остальном объявлялась полная свобода и демократия. «Угнетённые» национальные республики получали возможность определять структуру органов власти и административно-территориального деления.

На первый взгляд Москва убивала двух зайцев. Центр избавлялся от необходимости пресекать многочисленные в то время политические акции и бороться с выступлениями на национальной почве. Вопросы регулирования всех конфликтных ситуаций переходили в компетенцию регионов

Также Москва позволяла участницам Договора развивать отношения с зарубежными государствами. Например, Прибалтика в рамках ССГ получила бы право устанавливать тесные связи с Западной Европой, Молдавия — с Румынией, Украина и Белоруссия — с Польшей. Почему же не удалось трансформировать СССР в ССГ?

Гипотетически Договор о Союзе действительно позволял решить ряд системных проблем советского государства и сохранить складывавшиеся десятилетиями экономические и культурные связи. В то же время документ не учитывал контекста центробежных тенденций.

Например, Эстония, Латвия, Литва, Грузия, Молдавия и Армения ни при каких обстоятельствах не собирались оставаться в едином государстве. Об этом свидетельствует их отказ участвовать в референдуме от 17 марта 1991 года о сохранении и обновлении СССР. ССГ неизбежно потерял бы как минимум шесть членов.

Кроме того, Договор не предусматривал адекватного решения множества этнополитических проблем, которые возникли параллельно с центробежными тенденциями. С 1988 года бурлили почти всё Закавказье и часть Центральной Азии. В ряде регионов произошли столкновения, жертвами которых стали сотни человек. «Братские народы» активно делили землю и власть.

Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в Грузии, власти которой вступили в конфликт с абхазами и осетинами. На пороге войны оказались Армения и Азербайджан, будучи не в силах найти компромисс по статусу Нагорного Карабаха. Крупномасштабное гражданское противостояние разворачивалось в Таджикистане (к власти в Душанбе рвались местные исламисты)

Целостность СССР и идеология дружбы народов трещали по швам под напором накопившихся внутренних проблем и противоречий. До перестройки они сдерживались сильной властью центра, его способностью менять и микшировать элиту в национальных окраинах, а в случае — неповиновения вводить войска и подавлять акты неповиновения.

Нерешительность Горбачёва и его отказ в 1989 году от поддержки восточноевропейских режимов стал зелёным светом для дезинтеграции советского государства. Местные элиты почувствовали манящий запах власти, под которой они понимали вседозволенность на основе махрового этнического национализма и русофобии.

Иными словами, по состоянию на конец 1990 года подавляющее большинство республик тяготил сам факт существования единого государства со столицей в Москве. Заманить «братские народы» принципами конфедерации и широкой автономии было невозможно. Например, Украина, хоть и приняла участие в референдуме от 17 марта 1991 года, но постоянно переносила рассмотрение проекта Договора о создании нового государства.

Кому был выгоден ССГ? Учитывая тесную производственную кооперацию и торговые взаимосвязи, Договор в целом отвечал интересам, наверное, всех 15 республик по крайней мене в краткосрочной перспективе. Он позволял смягчить последствия экономического кризиса и предоставлял участникам время на то, чтобы в более-менее плановом порядке перестроить отношения с соседями и центром

Очевидную выгоду получал Горбачёв, сохраняя пост главы государства. Правда, маловероятно, что ССГ, построенный на руинах СССР, смог бы долго просуществовать. Прочной идейной и политической основы у конфедерации не было. ССГ мог рассматриваться лишь как способ смягчения последствий дезинтеграции.

Тяжелее всего крах советской государственности переживают русские, которые были фактически государствообразующей нацией. Ликвидация СССР оставила очень глубокую рану в нашем национальном самосознании. Советская эпоха в России не идеализируется, но случившееся, как адекватно выразился Владимир Путин, безусловно, воспринимается русскими как трагедия.

К сожалению, как это часто бывает в подобных ситуациях, эмоции в нашей стране пересиливают разум. Огромной популярностью пользуется мнение, что распад СССР — это следствие исключительно козней США, обваливших, в частности, цены на нефть. Дескать, если бы не американцы, Советский Союз непременно продолжил бы существовать в некой новой ипостаси.

История с проектом ССГ демонстрирует нам, что ликвидация СССР была вызвана в первую очередь внутренними причинами, комплексом объективных противоречий между центром и национальными окраинами. Москва удерживала республики в едином государстве посредством пропаганды, экономических льгот (за счёт налогов граждан РСФСР) и различными силовыми методами

По состоянию на конец 1989-1990 годов руководство СССР не смогло разработать новую дееспособную концепцию сохранения Союза. На добровольной основе республики было невозможно удержать даже в рамках конфедерации.

Без сомнения, распад СССР являлся, в том числе рукотворным процессом. Помимо глупости и некомпетентности партийных чинов в Москве, ответственность за ликвидацию единого государства несут республиканские князьки и местные националистические силы. Они активно пользовались нерешительностью и слабостью центра.