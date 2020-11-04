Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

За зарубежными электронными кошельками россиян станут жестче следить из-за Госдумы

Марьям Ибрагимова
4 ноября, 2020 14:41
2 мин
Фото: facebook.com
Фото: facebook.com

В скором времени всем россиянам, имеющим зарубежные электронные кошельки, предстоит отчитываться перед Федеральной налоговой службой (ФНС) об операциях, происходящих с их деньгами, за пределами России. Соответствующий законопроект внесла в Госдуму инициативная группа во главе с председателем комитета ГД по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

На сегодняшний день резиденты должны представлять налоговым органам отчеты о движении средств по зарубежным счетам, если общая сумма зачисленных или списанных за год денег превышает 600 тысяч рублей. Электронные средства платежа таким образом не контролируются, что может привести к различным нарушениям, считают авторы документа. Например, по мнению депутатов и сенаторов, это «снижает эффективность контроля за соблюдением валютного законодательства и не способствует минимизации рисков в сферах противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма».

Отмечается, что если россияне не будут сообщать в налоговую о движении денег, их начнут штрафовать в размере от 20% до 40% от суммы проходивших через электронный кошелек средств, передает ТАСС.

Законопроект может вступить в силу 1 июля 2021 года.

темы
деньги
Госдума
электронный кошелек
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!