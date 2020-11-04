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В скором времени всем россиянам, имеющим зарубежные электронные кошельки, предстоит отчитываться перед Федеральной налоговой службой (ФНС) об операциях, происходящих с их деньгами, за пределами России. Соответствующий законопроект внесла в Госдуму инициативная группа во главе с председателем комитета ГД по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

На сегодняшний день резиденты должны представлять налоговым органам отчеты о движении средств по зарубежным счетам, если общая сумма зачисленных или списанных за год денег превышает 600 тысяч рублей. Электронные средства платежа таким образом не контролируются, что может привести к различным нарушениям, считают авторы документа. Например, по мнению депутатов и сенаторов, это «снижает эффективность контроля за соблюдением валютного законодательства и не способствует минимизации рисков в сферах противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма».

Отмечается, что если россияне не будут сообщать в налоговую о движении денег, их начнут штрафовать в размере от 20% до 40% от суммы проходивших через электронный кошелек средств, передает ТАСС.

Законопроект может вступить в силу 1 июля 2021 года.