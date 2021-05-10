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Политика

За взрывы в Чехии Россия платить не будет

Елена Горбачёва
10 мая, 2021 13:42
3 мин
Елена Горбачёва
10 мая, 2021 13:42
3 мин
Dalibor Gluck / CTK / Global Look Press
Dalibor Gluck / CTK / Global Look Press

Никаких компенсаций за взрывы боеприпасов в чешском Врбетице Россия платить не намерена, поскольку не имеет к ним отношения, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Любые требования Чехии в адрес России о выплате компенсации за надуманную причастность спецслужб РФ к взрывам на складах в Врбетице, выдержанную в духе highly likely, абсурдны. Никто никаких компенсаций платить не будет», заявил Слуцкий агентству ТАСС. По его словам, Праге стоило бы переадресовать подобные требования кураторам из США, которые и стоят за этой провокацией.

«С какой стати мы должны им что-то платить? Не было ни расследования, ни установления всех фактов», - рассказал РИА Новости член Совета Федерации Владимир Джабаров. «Они уже не знают, что им придумать… никто им платить не будет, это абсурд», - заявил он.

Ранее Чехия сообщила о намерении взыскать с России свыше 47 миллионов долларов в качестве компенсации за взрывы на складе боеприпасов во Врбетице. Об этом в прямом эфире чешского телевидения заявила министр финансов Чехии Алена Шиллерова, а позже глава МИД Чехии Якуб Кулганен подтвердил, что власти страны планируют подать заявку на компенсацию в международные структуры.

Напомним, взрывы на частном складе боеприпасов во Врбетице произошли в 2014 году. Предположительно, там хранилось оружие, принадлежащее болгарскому бизнесмену. 17 апреля 2021 года чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что к взрыву на складе боеприпасов во Вребице причастны агенты российских спецслужб. Если точнее, то Александр Петров и Руслан Боширов (другие их имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин), которых Великобритания подозревает в отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне в 2018 году.

Обвинения со стороны Чехии спровоцировали дипломатический скандал: Россия и Чехия выслали часть дипломатов. В Праге также призвали все страны Евросоюза выслать «хотя бы по одному российскому дипломату» в знак поддержки. В Кремле считают все обвинения со стороны Чехии абсурдными и бездоказательными, а также называют происходящее частью широкомасштабной антироссийской кампании.

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ТЕГИ
Чехия
Россия
Скандал
Компенсации
Врбетице
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