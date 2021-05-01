За введеные в России санкции пришлось отдуваться сидящему в Швеции послу

Политика

Министерство иностранных дел Швеции, разгневанное новыми санкциями Кремля в отношении чиновников из Европы, вызвало к себе посла РФ первого мая.

Ему был выражен протест против санкций, которые, в числе прочих, коснулись и одного из шведских подданых.

«В отличие от введенных ЕС санкций против России, меры, принятые РФ, - произвольные, их юридические основания - сомнительные. Кроме того, они - политически мотивированные», - приводит «Интерфакс» слова представителей внешнеполитического ведомства страны.

Ранее стало известно о новых санкциях, объявленных МИД РФ и коснувшихся ряда чиновников вплоть до главы Европарламента.