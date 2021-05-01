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Политика
За введеные в России санкции пришлось отдуваться сидящему в Швеции послу
1 мая, 2021 18:39
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Ilya Galakhov/Global Look Press
Министерство иностранных дел Швеции, разгневанное новыми санкциями Кремля в отношении чиновников из Европы, вызвало к себе посла РФ первого мая.
Ему был выражен протест против санкций, которые, в числе прочих, коснулись и одного из шведских подданых.
«В отличие от введенных ЕС санкций против России, меры, принятые РФ, - произвольные, их юридические основания - сомнительные. Кроме того, они - политически мотивированные», - приводит «Интерфакс» слова представителей внешнеполитического ведомства страны.
Ранее стало известно о новых санкциях, объявленных МИД РФ и коснувшихся ряда чиновников вплоть до главы Европарламента.
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